Косянчук: Отрицательная цена на нефть – временное явление. Это истерические движения на бирже, которые ни к чему не приведут

21.04.2020, 12:55, Новости дня

Судорожные движения на рынке нефти вскоре закончатся, и дешевый энергоресурс станет хорошим подспорьем для выхода экономики из рецессии. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил президент ассоциации “Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины” Леонид Косянчук.

“В мире произошла пандемия, промышленность легла, транспорт остановился, пассажирские перевозки, в том числе авиа, прекратились, а добыча нефти и перерабатывающие заводы продолжают работать. Это непрерывный процесс, его технологически нельзя остановить. А из-за того, что потребление нефти и нефтепродуктов критически снизилось, все хранилища заполнены, деть продукцию некуда. Поэтому производители готовы доплатить, лишь бы забрали. Так убытки будут минимальными. Отрицательная цена – временное явление. Эти истерические движения на бирже ни о чем не говорят и ни к чему не приведут. Тем более, что это фьючерсы мая. И если посмотрим фьючерсы на июнь, увидим, что там все в порядке – больше $20 за баррель. Это и есть реальная цена нефти на сегодня”, – отметил собеседник.

По его мнению, низкая цена на энергоресурсы поможет мировой экономике быстрее выйти из рецессии после пандемии.

“Судорожные движения закончатся и рынок стабилизируется. Рано или поздно мир встряхнется и дешевый энергетический ресурс станет хорошим подспорьем для роста экономики. Она быстрее сможет выйти из рецессии. Такая цена не навсегда. Вместе с ростом спроса начнется и постепенный рост цен на нефть. Но он не будет таким же быстрым, как произошедшее падение. Что будет при этом в Украине? Ситуация кардинально не изменится. Цена будет обусловлена соотношением спроса и предложения. И не надо забывать, что в стоимости бензина 71% –- это налоги. Грубо говоря, если нам кто-то подарит месячное потребление бензина, просто так отдаст его на границе, то на заправках литр топлива будет стоить не меньше 12 грн”, – сказал Косянчук.

Он подчеркнул, что падение цен на нефть не сильно повлияет на экономическое положение России.

“С РФ как раз тот случай, когда скорее худой умрет, чем толстый похудеет. Хорошего мало, потому что основная статья наполнения российского бюджета – именно поступления от нефти. Она ничего особенного больше не производит. Но у России есть стратегический резерв, причем довольно серьезный, который позволит ей продержаться при такой цене на нефть”, – резюмировал Косянчук.

20 апреля цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной. По состоянию на 21.45 майские фьючерсы торговались по минус 75 центов. По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. То есть продавцы готовы были доплатить, если у них заберут нефть. 21 апреля цены на американскую нефть WTI поднялись выше нуля. WTI с поставкой в июне торгуется по $21,44 за баррель.

Как отметило профильное издание ICIS, накануне трейдеры пытались распродать майские фьючерсы, поскольку они торговались последний день. Однако из-за ограниченного числа покупателей котировки переместились в отрицательную область.

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое в начале апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее союзников сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+.