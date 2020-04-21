“Я отвечу жестко”. Труба заявил, что ему скоро сообщат о подозрении

21.04.2020, 12:55, Новости дня

Бывший директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба утверждает, что ему в скором времени объявят о подозрении. Об этом он написал в Telegram.

“В блидайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко”, – пообещал уволенный директор ГБР.

Труба не уточнил, в каком именно уголовном производстве станет подозреваемым.

9 января Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении экс-директора ГБР по подозрению во вмешательстве в деятельность работников правоохранительных органов и разглашении данных досудебного следствия в связи с публикацией записей прослушки из кабинета Трубы.

Авторы анонимного Telegram-канала “Трубу прорвало”, в котором были опубликованы фрагменты прослушки, утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах.

Сам Труба отрицал подлинность записей, хотя за месяц до этого признал, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство.

Через месяц после публикации записей Труба был уволен с поста директора ГБР.