Эксперт: после пандемии COVID-19 из отелей может исчезнуть шведский стол

21.04.2020, 12:54, Новости дня

Пандемия коронваируса внесла резкие изменения в жизнь людей. После пандемии изменится даже концепция питания в отелях, считают эксперты. Как именно – рассказали в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Специалисты считают, что прежде всего гостиницам придется забыть про шведский стол, потому что туристы будут бояться заразиться. Поэтому они будут стараться минимизировать контакты с другими людьми и различными поверхностями, следовательно, их отпугнут очередь возле шведского стола и одни щипцы на всех для накладывания пищи.

Затем из отелей могут исчезнуть столы большой вместимости. Их заменят столами на 5-6 человек максимум и разместят на безопасном расстоянии друг от друга.

Приборы придется тщательно дезинфицировать, а возможно – подавать в индивидуальной упаковке. От тканевых салфеток и скатертей придется избавиться – также, как и от баночек со специями на столах.

Шеф-повар отельной цепочки Iberostar Мигель Миллера полагает, что отели будут вместо шведского стола предлагать постояльцам расфасованные в индивидуальные упаковки блюда. Либо раздавать пищу будет сотрудник столовой в защитной маске и перчатках.

Введение новых стандартов обслуживания потребует увеличения штата отелей и времени. Это, по мнению эксперта, может представлять собой проблему для бюджетных гостиниц.

Казалось бы, от подобных изменений должна пострадать система "все включено", которой славятся турецкие отели. Однако местные специалисты считают иначе. Так, председатель правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи заявил, что в пятизвездочных отелях, работающих по системе all inclusive, действуют санитарные стандарты самого высокого уровня.

По его словам, при организации шведского стола существует много опасностей, кроме угрозы заражения COVID-19. Поэтому пятизвездочные отели уделяют безопасности пищевых продуктов и гигиене при обслуживании клиентов повышенное внимание.

Коронавирус и связанные с ним ограничения нанесли удар по всей туристической отрасли. Как сообщалось 20 апреля, 65 процентов греческих отельеров готовятся к банкротству. В других странах Евросоюза думают над тем, как привлечь путешественников и спасти туристическую отрасль.

