 

Цена нефти обновила рекорд скорости падения

21.04.2020, 12:54, Новости дня

Цена на нефть на мировых рынках ускорили снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.

Если европейский эталон Brent дешевел на 8,5% до $23,56 к 10:30 мск, то к 13:00 мск цена уже снижалась почти на 26%, согласно данным торгов интерконтинентальной биржи в Лондоне (ICE).

Цена барреля американского эталона WTI (июньские контракты) снижалась на 0,5% до $20,55 к 10:30 мск, а к 13:00 мск его цена рухнула на 28% до $15,9.

Цена российского экспортного эталона Urals вновь упала почти на 50% до уровня декабря 1998 года — $8,48 за баррель. Экспорт российской нефти вновь стал приносить убыток. По итогам прошлого дня и утром сегодня стоимость Urals в Северо-Западной Европе колебалась около $17,5 за баррель.

Всему виной паника на американском рынке. Майские контракты на поставку WTI поздним вечером днем ранее резко подешевели и впервые упали до отрицательных значений — до минус $37,63 за баррель из-за исполнения (закрытия) майских контрактов. Нефтехранилища в США заполнены и это ударило по цене американской нефти из-за сложности ее экспорта. Производители нефти в США доплачивают покупателям. Власти страны планировали доплачивать местным нефтяникам, чтобы они сократили добычу, но этого не произошло.

Как ожидается, если карантин продлится, то хранилища нефти в Европе могут быть заполнены через 1-2 месяца в зависимости от масштаба карантинных ограничений. В этом случае цена барреля европейского эталона – самого дорогого и массового на рынке — упадет до $10. Остальные сорта подешевеют ниже этой отметки.



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