 

Назван самый заразный период коронавируса

21.04.2020, 12:54, Новости дня

Китайские ученые выяснили, на каком этапе заболевания COVID-19 заразившийся наиболее опасен для окружающих. По их данным, больные наиболее заразны за 0,7 дня до проявления первых симптомов – это и есть пик контагиозности.

Как сообщает портал Nature Medicine, эксперты пришли к такому выводу, понаблюдав за 77 парами "заразивший – зараженный". Они выяснили, что заболевший становится заразным за 2-3 дня до появления симптомов COVID-19.

По данным китайских ученых, 30 процентов случаев инфицирования коронавирусом происходят в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. В РФ число заразившихся с начала пандемии превысило 47 тысяч человек. Впрочем, по данным главного санитарного врача РФ Анны Поповой, прирост заболеваемости в стране последние несколько суток держится примерно в одних и тех же пределах – 15-17 процентов.

В Минздраве РФ надеются, что распространение коронавируса в стране пойдет на спад к лету. Глава ведомства Михаил Мурашко подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.
 

 



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