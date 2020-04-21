Роспотребнадзор дал новые рекомендации магазинам о правилах безопасности

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21.04.2020, 12:53, Новости дня

Роспотребнадзор порекомендовал магазинам исключить для покупателей возможность взвешивать продукцию самостоятельно.

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», – порекомендовали в ведомстве, передает ТАСС.

Выдавать товар и принимать деньги должны разные работники, отметили в ведомстве, информирует РИА «Новости».

«Максимально исключить отпуск товара и прием денег одним лицом. Отпуск товара и прием денег проводить в одноразовых перчатках», – пояснили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям ограничить количество работников, одновременно находящихся в помещении, в зависимости от его размера.

Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на пик заболеваемости коронавирусом. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова предупредила регионы о росте темпов заражения коронавирусом и необходимости немедленного реагирования.



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