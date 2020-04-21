«Я-то знаю, что у нас был роман»: Смолкин «подтвердил» любовные отношения с Прокофьевой

21.04.2020, 12:53, Разное

Историю главных героев сериала «Моя прекрасная няня» можно было бы считать неполной, если бы рядом не развивались события, связанные с дворецким Константином и Жанной Аркадьевной. Слухи об их романе в реальной жизни прокомментировали сами артисты.

Успешный сериал стал звездным часом для многих его участников, не обошла слава также Бориса Смолкина и Ольгу Прокофьеву. Прекрасные комедийные актеры особенно запомнились в дуэте, когда обменивались колкими репликами и ехидными замечаниями. Чаще всего победителем оказывался его герой — дипломированный дворецкий. Опытному менеджеру Ижевской мешало её неразделенное чувство к боссу, но иногда и ей удавалось найти достойный ответ на реплики героя Смолкина. Пикантности добавляла тайная увлеченность Константина предметом своих насмешек. Этот нюанс не был упущен некоторыми зрителями, которые на одном из кинофестивалей пытались выяснить причину «жестокого троллинга». Удалось отшутиться актеру и в программе «Судьба человека», заявившему о якобы существовавшем между ними романе, пока пришедшая в студию Ольга Прокофьева не расставила все точки над i.

Актриса рассказала, что им удалось подружиться в самом начале съёмок в далеком 2004 году. «Мы с Борисом всегда говорили на одном языке»,— заметила она, не оставляя места для тайны. Им приятно вспоминать совместную работу, а ниточку взаимопонимания и уважения, связавшую их тогда, они не прерывают и в реальном времени, созваниваясь и поздравляя друг друга с праздниками.