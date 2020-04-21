Лавров счел, что США уже приняли решение выйти из Договора по открытому небу

21.04.2020, 12:48, Новости дня

Судя по всему, США уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова, что эксперты, следящие за развитием ситуации вокруг договора, полагают, что «в Вашингтоне решение уже принято (о выходе)», передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, и с другими членами НАТО, и с другими участниками Договора об открытом небе», – добавил он.

Министр подчеркнул, что «как в случае и с ДРСМД, американцы в случае с Договором по открытому небу уже начинают активнейшим образом – и давно это делают – продвигать тезис о том, что РФ нарушает договор», хотя «с фактами здесь (…) у американцев плоховато».

Ответные меры Москвы на возможный выход США из Договора будут зависеть от того, последуют ли примеру Вашингтона страны-члены НАТО, так как «от этого будет зависеть та самая добавленная стоимость, которую сейчас договор имеет».

«Последуют ли другие страны за американцами? Я сомневаюсь. Мне кажется, европейцы понимают, что договор имеет добавленную стоимость как инструмент доверия, инструмент предсказуемости, транспарентности. Мы его в качестве такого рассматриваем», – отметил Лавров.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В начале октября 2019 председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом «изучает возможности» выхода из договора, и выступил против этой идеи.

Вскоре газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп якобы уже подписал документ, в котором излагается намерение американской администрации выйти из договора.

При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.

Россия обещала ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу.