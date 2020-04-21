Песков назвал падение цен на нефть спекулятивным явлением

21.04.2020, 12:48, Новости дня

Падение цен на майские фьючерсы по нефти является спекулятивным явлением, это не дает повода для чрезмерно негативных оценок реальности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в понедельник произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения, передает ТАСС.

«Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май», – подчеркнул он.

По мнению Пескова, не нужно придавать этому событию «апокалиптическую окраску».

«Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов», – отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что механизмы сверки позиций с партнерами по ОПЕК+ налажены, и при необходимости стороны осуществят должные контакты, передает РИА «Новости».

По его словам, российский лидер Владимир Путин и президент Венесуэлы Наколас Мадуро в ходе разговора не принимали никаких конкретных решений о проведении мониторингового комитета по сделке ОПЕК+.

В понедельник Мадуро в телефонном разговоре с Путиным предложил провести 10 мая заседание комитета по мониторингу механизма ОПЕК+, чтобы оценить эффективность соглашений на мировом энергетическом рынке.

Напомним, 12 апреля состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.