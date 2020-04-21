Вирусолог оценил данные о сильном различии коронавируса в США и Европе

21.04.2020, 12:30, Новости дня

Пока нет никаких оснований полагать, что коронавирус в разных регионах мутирует настолько, чтобы менять свои свойства, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, комментируя исследование китайских медиков о мутациях коронавируса.

Ученые изучили образцы различных мутаций коронавируса от 11 заболевших, после чего выяснили, что патогенез (механизм зарождения и развития болезни) у заболевания может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. Так они пришли к выводу, что мутации могут сделать вирус более агрессивным. Самые агрессивные мутации, полагают ученые, распространены в Италии и Испании, а менее активные чаще встречаются в США, в частности в штате Вашингтон.

«Мутации бывают значащие и незначащие, то есть те, которые меняют структуру белка, либо не меняют. Пока никаких оснований нет говорить о том, что коронавирус как-то мутирует настолько, что даже может менять свои свойства. Он не мутирует особо», – говорит Зверев.

Вирусолог рассказывает, что разная клиническая картина прежде всего зависит от состояния иммунитета, общего самочувствия пациента, а также от дозы вируса, которая попала в организм.

«Не думаю, что эти мутации могли бы как-то повлиять на количество тяжелых больных в разных странах. Да и кто знает, сколько таких пациентов в какой стране, еще же ничего не подсчитано. Тут скорее зависит от того, что это за больные. Например, в Италии, многие пожилые заболели, потому что вирус внесли в дома престарелых и потом всех собрали в одной больнице», – считает Зверев.

На данный момент достаточно сложно оценить, были ли умершие или переболевшие коронавирусом в тяжелой форме заражены сильнее, или на них повлияли и другие факторы, объясняет вирусолог. Антитела пока никто серьезно не изучал.

Ранее ученые из Тайваня и Австралии обнаружили мутацию коронавируса, которая изменяла его геном таким образом, что патоген обладал меньшей способностью связываться с рецептором на клетках человека и становился менее опасным.