 

Mail.ru Group запустит сервис для видеозвонков с участием 100 человек

21.04.2020, 12:30, Разное

Программисты отечественной компании Mail.ru Group создают сервис «Видеозвонки», который даст возможность выйти на связь одновременно 100 пользователям. В настоящее время ресурс проходит тестирование.
Согласно имеющейся информации, создать видеозвонок способен любой пользователь, который обладает аккаунтом Mail.ru, остальные должны перейти по ссылке для подключения к встрече. Им не нужна регистрация на сервис или загрузка приложений. Авторы проекта уверены, что технологию «Видеозвонки» оценят люди, которые трудятся в удаленном режиме в период самоизоляции. В рамках комфорта клавишу перехода к сервису поместят на главной странице портала, передает издание «ПолитЭксперт».

Компания Mail.ru Group основана в 1998 году. В числе ее активов – социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также проекты Warface и Perfect World. Главный ее офис располагается в Москве, региональные в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и Воронеже. С 2016 года гендиректором компании является Борис Добродеев.



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