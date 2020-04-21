Власти Москвы не планируют вводить пропуска для пешеходов

21.04.2020, 12:30, Новости дня

В Москве не планируется вводить пропуска для пешеходов на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей», – сказал Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Также он отметил, что пока еще обсуждается вопрос о том, будут ли штрафовать водителей без пропусков с каждой камеры.

«Вопрос непростой, технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходят несколько штрафов. На сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос», – сказал он.

По словам Немерюка, москвичи могут получить разовый пропуск для поездки по Москве за два дня до нее.

«Человек, например, за день оформляет пропуск, туда сразу необходимо внести реквизиты транспортных карт и номер машины. Пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00:00 до 00:00. Максимум за два дня (можно оформить пропуск)», – добавил он.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль будет усиливаться.