 

Александр Васильев рассказал о своем состоянии в больнице Коммунарки

21.04.2020, 12:30, Разное

Специалист в сфере модной одежды Александр Васильев рассказал, как проходило его лечение в больнице Коммунарки. Ведущего «пичкали» уколами и капельницами, благодаря которым он смог почувствовать себя лучше.
Выйдя на связь в эфире популярной передачи «Пусть говорят», Александр Васильев отметил, что после того, как его выписали домой, ему запрещается ходить в магазины, поэтому эксперту пришлось отправить доверенное лицо для приобретения всего необходимого в постлечебный период. Известный телеведущий выразил огромную благодарность сотрудникам медицинского учреждения в Коммунарке за уход за ним. По словам Васильева, врачи и персонал проявляли к нему внимательность и сделали все для его возвращения к полноценной жизни.

«В меня влили массу капельниц, уколов, я принял огромное количество таблеток», – сказал историк моды. Полученный результат обрадовал ведущего, теперь он способен разговаривать без кашля, а голос лишь немного хрипловат по сравнению с тем, что обычно могут слышать зрители. Апатия покинула знаменитость, которую он чувствовал во время нахождения в клинике, теперь Васильев полон энергии и сил. Прежде он не испытывал страх за себя, потому как предварительно составил завещание.

Рассказал ведущий и о состоянии известной эстрадной исполнительницы Надежды Бабкиной. Он считает, что звездную пациентку выпишут домой не ранее, чем через две недели. У Бабкиной тоже подтвердили коронавирус нового типа, но заболевание у нее протекает в более тяжелой форме, так как она поздно обратилась к врачам.



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