Новая инфекционная больница в ТиНАО приняла первых пациентов с коронавирусом

21.04.2020, 12:28, Разное

Новая больница, открывшаяся в поселении Вороновском, рассчитана на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. Стационар уже принял 20 первых пациентов с COVID-19, сообщили в мэрии Москвы со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. К работе приступили более 500 сотрудников и планируется, что штат больницы увеличится до 1000 человек.

По словам главврача городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова Сергея Переходова, новая больница оснащена всем необходимым — для нее закупили более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

«Все койки оборудованы так, чтобы к ним можно было подвести медицинские газы. Каждую койку при необходимости можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность», — сообщил Сергей Переходов отметив, что новая больница уникальна и не имеет аналогов в мире.

Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция, установленная на территории комплекса. Все необходимые анализы будут проводиться в собственной лаборатории. Ее мощности рассчитаны на более чем 10 тысяч исследований в сутки, что поможет сэкономить время для проведения анализов и получения результата.

Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны. Воздух проходит процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату. Канализационные стоки выводятся на автономные очистные сооружения, также оснащенные системами обеззараживания.

Вокруг больницы создан периметр безопасности: въезжающий и выезжающий транспорт проходит специальную санобработку. В корпусах также предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала, что значительно сокращает возможное распространение инфекции.