 

Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

21.04.2020, 12:11, Новости дня

Министерство юстиции предложило не повышать административные штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях, информирует пресс-служба ведомства.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом РФ при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим КоАП», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее Минюст решил отказаться от резкого повышения штрафов за нарушения ПДД.



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