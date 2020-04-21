Эксперт рассказал о спасении Израиля от четвертых подряд выборов

21.04.2020, 12:11, Новости дня

«Из-за отсутствия правительства Израиль полтора года жил по бюджету 2018 года. При всей критике многочисленности кабмина, население страны готово поддержать коалицию Бенни Ганца и Биньямина Нетаньяху», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Алекс Векслер, комментируя создание нового правительства Израиля.

«Новое правительство будет представлено через две недели, где-то к 10 мая. Его удалось образовать после 17 месячного политического кризиса. За это время состоялось три избирательных кампании, и если бы Нетаньяху не договорился с Ганцем, была бы четвертая», – рассказал бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер.

«То, что им удалось договориться – это успех для обоих лидеров и спасение страны. Можно сказать, что правительство создано на паритетных условиях, даже несмотря на то, что у Нетаньяху в правом блоке есть 59 членов Кнессета, а у Ганца только 17», – отметил Векслер.

По его словам, новое правительство будет «необычайно масштабным» и «самым многочисленным в истории Израиля». «В правительстве будет 34 министра. Но это вызывает раздражение у многих граждан страны на фоне тяжелого кризиса, связанного с коронавирусом, когда 25% населения оказалось без работы, а многие предприниматели, особенно представители малого бизнеса, лишились абсолютно всего», – сказал политолог.

«С другой стороны, слава богу, что правительство наконец смогло организоваться. Израиль на протяжении полутора лет не имеет актуального бюджета. Теперь новый бюджет будет утвержден. Поэтому при всей критике размеров правительства, думаю, население Израиля готово его поддержать», – предположил собеседник.

«Надеюсь, новое правительство отработает весь положенный срок, если, конечно, обвинения в коррупции в адрес Нетаньяху не будут доказаны. В этом случае нас ждут новые выборы. Но учитывая, что лидер партии «Ликуд» политик чрезвычайно опытный, шансы такого развития событий не слишком велики», – заключил Векслер.

Ранее партии «Ликуд» премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и «Кахоль-Лаван» спикера Кнессета (парламента) Бени Ганца подписали соглашение, согласно которому создана правительственная коалиция по итогам выборов, прошедших 2 марта.

Как пишут израильские СМИ, в рамках соглашения Нетаньяху останется на посту премьер-министра страны на полтора года, после чего его сменит Ганц. До этого момента Ганц будет занимать пост министра обороны.

Напомним, 16 апреля очередные переговоры о создании коалиции провалились – президент Израиля Реувен Ривлин проинформировал Бени Ганца, что парламент должен сформировать правительство в течение 21 дня.