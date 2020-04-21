Телеведущего Васильева выписали из больницы в Коммунарке
21.04.2020, 12:11, Новости дня
Ведущего передачи «Модный приговор» Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке.
«Я уже дома», – сообщил Васильев, передает ТАСС. Отмечается, что тест на коронавирус у него оказался отрицательным.
12 апреля стало известно, что Васильев проходит курс лечения от двусторонней пневмонии в больнице в Коммунарке. Ведущий также сообщил, что назначенное ему лечение «обладает несколько дурманящими свойствами».
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