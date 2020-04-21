Мнение: Адок в Перу: как россиянку возвращали домой во время карантина

21.04.2020, 12:10, Разное

Гейм-сценаристку Анастасию недавно вернули домой в Россию: до этого она застряла в Перу. Когда началась история с карантинами в мире, ее запланированный рейс домой отменили. С этого момента и началось незапланированное приключение по выживанию в этой жаркой стране.

Перед тем, как пережить адок в Перу Анастасия успела объездить 77 стран. В этом ее поддерживает муж: «Мы поняли, что гораздо прикольнее подниматься на гору Монтсеррат в 25-30 лет, нежели в 60».



Мое последнее путешествие по Латинской Америке оказалось самым запоминающимся из всех. И не только потому, что мы застряли там на 2,5 недели на карантине, но и потому, что Латинская Америка разрывает все шаблоны.

Итак, у нас был спланированный 10-дневний тур по Латинской Америке (Аргентина-Боливия-Перу) с друзьями и родственниками. Мы улетали ещё до любых объявлений о возможном закрытии границ. Был закрыт только Китай. Ни в Аргентине, ни в Боливии, ни в Перу тогда ещё не было заболевших. Вплоть до нашего дня вылета ничего не предвещало ни карантина, ни режима ЧС. Мы должны были вылететь 16 марта обратно, а в 4 утра этого дня начали отменять все рейсы. 15 марта президент не давал никаких заявлений, все было спокойно. Я поняла, что это все действительно было неожиданно ещё и потому, что когда мы 16 марта в 5 утра звонили в консульство и спрашивали, почему не вылетает наш самолёт, мне ответили: «а что там такого у вас в Куско случилось, что самолеты не летают?». Консульство не знало, что ночью был введён режим ЧС в Перу. Перуанцы не знали. Половина ресторанов 16 марта ещё работало, потому что не знало о введённом режиме.



Мы быстро собрались и начали стримить в соцсети, давать интервью. Цель была не хайпануть, а рассказать о себе, привлечь внимание к своей проблеме. Мы писали всем знакомым журналистам, и очень быстро писать уже стали нам. Первым пришёл НТВ, мы им записали ролик с обращением (мы, кстати, были первые, кто записал этот ролик). 16 марта все это началось, а 17 мы были уже на НТВ, на Первом канале и в Вестях на России.

Паники как таковой не было. Когда отменили наш рейс, я подумала “о, что-то интересное происходит”. У нас довольно стрессоустойчивая компания, поэтому если и на кого-то одного накатывала грусть, другие подбадривали, и это помогало сохранять позитивный настрой в целом. Массовой депрессивной атмосферы не было.



ЧС в Перу

В Перу введён не просто карантин, а режим ЧС. Поэтому это далеко не московский карантин, на улицах нет никакого движения. К тому же, там жесткий комендантский час. Сначала комендантский час был с 8 вечера до 5 утра. Потом его сократили, и комендантский час начинался в 6 вечера, а в фавелах вообще с 4 вечера до 5 утра. Было закрыто все, кроме магазинов. И чтобы выйти в магазин, нужно иметь бумажку от консульства, что вам нужны продукты, так как в отеле нет питания. Повсюду военные. После нашего отъезда военным и полицейским разрешили стрелять и бить людей, если они не останавливаются по их требованию. И за это не будет наказания. Перуанцы очень переживают, что вирус проникнет в фавелы, потому что, если это все же произойдёт – эпидемию будет не остановить.



Самое сложное на карантине

Самое сложное было то, что нас кормили "завтраками" все время, пока мы были в Перу. Если бы нам сказали, что вот, 10 апреля будет борт – мы бы поорали, пошумели, но смирились и ждали бы спокойно и все. То будет борт, то не будет, то Минтранс сообщаетс о борте, о котором консульство не знает. Это тяжело.

Еще была в шоке от комментариев хейтеров.. у меня их благо нет практически, но на многих платформах я читала и ужасалась, как можно так ненавидеть своего собрата по стране? Писали, что не приезжайте в Россию, не привозите заразу (а заразы в Москве уже было много!). Это было дико.

Что помогало не сойти с ума

В первую очередь, наша большая позитивная компания. Мы не допускали, чтобы кто-то впадал в панику. Постоянно играли в настольные игры, UNO. В отеле англичанин постоянно проводил игры “Quiz please!”. Несмотря на то, что мы были заперты, мы не скучали совсем. Больше всего волновались из-за работы, но в Москве параллельно стали вводить нерабочую неделю, поэтому проблем не возникло.

Как перуанцы переносят самоизоляцию?

Перуанцы соблюдают карантин, на улицах крайне мало людей. Переносят карантин, так же как мы. Выходят только в магазин, в аптеки, с собаками гуляют.

Эвакуация

Первую недели мы провели в Куско, затем поняли, что единственный шанс улететь из Перу – из столицы, Лимы. Так как в стране был режим ЧС и города были законсервированы, это было сделать довольно сложно, так как транспортные компании просто отказывались нас везти. Так и случилось в первый раз, когда за несколько часов до отъезда нам позвонили и сказали, что МВД ужесточили правила передвижения, и они опасаются, что просто нас не довезут. Это был самый сложный психологический момент. Ощущение было, будто ты в тюрьме. Да, решеток нет, но не выбраться.



Мы еще больше “насели” на консульство, и нам сделали более расширенный документ, с которым мы уже смогли уехать. Часть пути нас сопровождала полиция. Несмотря на ее наличие, нас часто останавливали на постах.

Никакой финансовый компенсации на данный момент мы не получали, но за что благодарны – эвакуация прошла бесплатно, хоть разговоры шли разные.

Консульство России в Перу достаточно отзывчивое, стоит отметить, нас никогда не игнорировали. Часто информация у нас появлялась раньше, чем у них, что показывало плохое взаимодействие структур. у Минтранса на официальном сайте было объявление, что борт в Латинскую Америку будет такого-то числа, мы пишем консулу и сообщаем об этом (объявление уже сутки было на сайте), а нам говорят: “у нас нет информации об этом”.

Консульский работник, занимающийся нами, провожал нас на рейс, и когда уже было получено разрешение на взлет, мы видели, как он перекрестился. Был рад наконец отправить нас домой, потому что я с него совсем “не слезала”. Нам в открытую сказали, если бы вы не были такими шумными и не привлекали к себе постоянно внимание – ситуация решилась бы не таким образом.

Положительные последствия пандемии

С экономической и политической стороны – не вижу положительных последствий. Мне кажется, основные положительные последствия касаются общечеловеческой, моральной стороны. Многие люди показали истинные лица.

По возвращении я получила порядка 5 тысяч сообщений с поздравлениями о возвращении. Было чувство, будто ты космонавт и вернулся на Землю. Кто-то следил за нашим самолетом, кто-то открывал шампанское в честь нашего возвращения, кто-то плакал – было много репостов, рассказывали о нас. Было очень круто и очень приятно. Солидарность в общих бедах обьединяет нацию.

Что изменится в жизни россиян после карантина

Мне кажется, к осени будет либо бум беременных (от того, что мужья и жены хорошо посидели на карантине), либо бум разводов, ведь у нас многие пары живут так, что в неделю видятся пару часов. А тут надо сидеть целые дни вместе.

Интервьер: Ожегина Оксана