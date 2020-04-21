В Ленобласти мать с помощью швабры спасла дочь-подростка от изнасилования отчимом

21.04.2020, 12:09, Разное

46-летний житель Ленинградской области несколько раз пытался принудить к сексу 13-летнюю падчерицу. 19 апреля он после употребления спиртного пытался изнасиловать девочку, но ее спасла мать, вооружившаяся шваброй.

Женщина проснулась среди ночи и обнаружила мужа в комнате дочери, когда он приставал к несовершеннолетней, пытаясь совершить насилие сексуального характера. Мать, не раздумывая, ударила мужчину шваброй. Отчима девочки задержали.

Как выяснилось, мужчина, работающий сантехником и проживавший с женщиной и ее ребенком с 2015-го, неоднократно приставал к падчерице. Последние три года он развращал несовершеннолетнюю дочь жены, совершая развратные действия по отношению к ней, фотографировал обнаженной.

Девочка не раз жаловалась матери, но та ограничилась лишь просьбами оставить дочь в покое. Мужчина на замечания не реагировал, и теперь ему придется ответить по всей строгости закона, если вина будут доказана, информирует iReactor.