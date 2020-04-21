 

«Я понимаю, почему их раздражает Чулпан»: Морозов ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

21.04.2020, 12:09, Разное

Евгений Морозов, исполнивший главную мужскую роль в сериале «Зулейха открывает глаза», не реагирует на нападки на актеров и критические замечания по поводу сюжетной линии фильма. Он уверен, на Чулпан Хаматову набросились не просто так, для многих «она – непостижимый космос».
Сериал, рассказывающий о сосланных в Сибирь во времена СССР людях, после выхода на экраны вызвал волну критики. Особенно досталось исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой, в сторону которой посыпались проклятия. В интервью корреспондентам «Телепрограммы» партнер актрисы по фильму Евгений Морозов отметил, что он и его коллеги «искренне прожили семь месяцев» работы над картиной, и его не расстраивают негативные высказывания, но несколько удивляют сохранившиеся атавизмы советского мышления не только у пожилых граждан, но и у молодых людей.

Актер понимает, почему критики ополчились на Чулпан Хаматову. Она своей игрой задела сердце каждого, а когда человеку больно, он начинает «лаять». Многих актриса, умеющая сочетать внешнюю хрупкость с неприступностью, «бесит», оставаясь для них «непостижимым космосом». Глядя на кинозвезду, некоторые злятся, понимая, что их собственная жизнь проносится мимо. Морозов не собирается воевать с критиками, а лишь сочувствует им из-за боли, которую они испытывают.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Другое 8 марта

02.04 / Валентина Матвиенко объяснила рост продаж водки в России дефицитом антисептиков

14.03 / Смартфон Vivo NEX 3S 5G с экраном-водопадом теперь доступен для заказов

14.04 / Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним рок-музыкантом

01.04 / Клишас предложил запретить День дурака в России – ИНТЕРСАКС

09.04 / На карантине вся семья Оксаны Федоровой занимается спортом в тренажерном зале

04.03 / Медики говорят о влиянии на продолжительность жизни психических заболеваний

01.04 / Не выдержал опытов пришельцев? Загадочная смерть Зигмунда Адамски

15.04 / Мнение: Правильные очки

26.03 / Илья Новокрещенов: через сервис «Мои достижения» столичные школьники могут проверять себя хоть каждый день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска