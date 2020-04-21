«Я понимаю, почему их раздражает Чулпан»: Морозов ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

21.04.2020, 12:09, Разное

Евгений Морозов, исполнивший главную мужскую роль в сериале «Зулейха открывает глаза», не реагирует на нападки на актеров и критические замечания по поводу сюжетной линии фильма. Он уверен, на Чулпан Хаматову набросились не просто так, для многих «она – непостижимый космос».

Сериал, рассказывающий о сосланных в Сибирь во времена СССР людях, после выхода на экраны вызвал волну критики. Особенно досталось исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой, в сторону которой посыпались проклятия. В интервью корреспондентам «Телепрограммы» партнер актрисы по фильму Евгений Морозов отметил, что он и его коллеги «искренне прожили семь месяцев» работы над картиной, и его не расстраивают негативные высказывания, но несколько удивляют сохранившиеся атавизмы советского мышления не только у пожилых граждан, но и у молодых людей.

Актер понимает, почему критики ополчились на Чулпан Хаматову. Она своей игрой задела сердце каждого, а когда человеку больно, он начинает «лаять». Многих актриса, умеющая сочетать внешнюю хрупкость с неприступностью, «бесит», оставаясь для них «непостижимым космосом». Глядя на кинозвезду, некоторые злятся, понимая, что их собственная жизнь проносится мимо. Морозов не собирается воевать с критиками, а лишь сочувствует им из-за боли, которую они испытывают.