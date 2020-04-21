 

Лавров заявил об отказе США объявить гуманитарную паузу на фоне пандемии

21.04.2020, 12:08, Новости дня

США категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу в условиях пандемии, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, нелегитимные односторонние санкции в условиях пандемии наносят колоссальный ущерб населению целого ряда государств, в том числе Ирана, Сирии и КНДР, передает ТАСС. 

Лавров подчеркнул, страны не могут закупить оборудование, медикаменты и средства специальной защиты, поскольку «западные страны, прежде всего США, категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией». 

Дипломат добавил, что в условиях пандемии нужны коллективные подходы к выстраиванию международных отношений.

Напомним, в начале апреля США заблокировали выделение Ирану от МВФ 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Позднее министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону координацию в борьбе с коронавирусом и необходимость отказа от санкций в отношении поставок медикаментов.



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