Дипломаты подтвердили нахождение россиян на атакованном пиратами судне в Гвинейском заливе

21.04.2020, 12:08, Новости дня

На борту атакованного пиратами судна Tommi Ritscher в порту города Котону на территории Бенина находятся трое российских граждан, сообщили в посольстве РФ в Бенине и Того.

«Судно находится в акватории порта, как и было вчера. На борту судна находятся трое российских граждан», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

В посольстве добавили, что власти страны проводят переговоры с пиратами.

В понедельник посольство РФ в Бенине и Того начало проверку информации о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли быть россияне.

Отмечается, что контейнеровоз Tommi Ritscher атаковали 19 апреля, он стоял на рейде в порту города Котону, в заложниках находятся семь-восемь членов экипажа.