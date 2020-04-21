 

Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции в США

21.04.2020, 12:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что он подпишет указ о временной приостановке иммиграции в США на фоне продолжающейся вспышки коронавируса.

«В свете атаки невидимого врага, а также в связи с необходимостью защиты рабочих мест наших замечательных американских граждан, я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в США», – написал Трамп в Твиттере в понедельник.

Коронавирус привел к остановке американской экономики – за последний месяц более 22 миллионов человек обратились за пособиями по безработице.

Приостановка иммиграции в США может затронуть сотни тысяч владельцев виз и потенциальных получателей вида на жительства (грин-карт), которые планируют и готовятся приехать в США в любое время. Большинство из них – члены семей американцев.

В прошлом году Госдепартамент выдал около 460 тысяч имиграционных виз, а Служба гражданства и иммиграции одобрила около 580 тысяч заявлений от иностранцев о предоставлении вида на жительство, свидетельствуют последние статистические данные.

Эксперт по иммиграционной политике из либертарианского Института Като Алекс Наурасте заявил Washington Post, что у президента, вероятно, есть полномчия издавать такой указ во время кризиса.

По мнению Наурасте, есть по меньшей мере два юридических основания для решения Трампа закрыть границу для всех иммигрантов: раздел 42 Кодекса США позволяет президенту приостанавливать иммиграцию по соображениям, связанным со здравоохранением, а решение Верховного суда 2018 года, поддержавшего его ограничения на въезд в страну, создало юридический прецедент.

Если такой указ действительно будет подписан, это будет беспрецедентный случай в американской истории, считает Наурасте.

На пике пандемии гриппа 1918 года США впустили страну более 110 тысяч иммигрантов.



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