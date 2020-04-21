Южная Корея отвергла слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына

21.04.2020, 12:06, Новости дня

СЕУЛ – Правительство Южной Кореи оспаривает сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце.

Представитель президента Южной Кореи сообщил, что Сеул не обнаружил никакой необычной активности в Северной Корее, и что ему «нечего подтверждать» в отношении Ким Чен Ына, который не появился на важном государственном мероприятии на прошлой неделе.

Южнокорейское интернет-издание Daily NK, располагающее сетью контактов в Северной Корее, во вторник сообщило, что северокорейский лидер находится в стабильном состоянии после операции на сердце.

Издание ссылалось на неназванные «источники», рассуждавшие о том, что операция могла быть вызвана «рядом факторов, включая ожирение, огромную тягу к курению и переутомление» северокорейского лидера.

Американская телекомпания CNN позднее сослалась на неназванных американских чиновников, которые сообщили, что они «отслеживают разведданные», свидетельствующие о том, что Ким Чен Ын находится «в серьезной опасности» после операции. Характер этих разведданных неясен.

Считается, что западные страны располагают крайне малым числом источников разведывательной информации в Северной Корее – одной из самых закрытых и деспотичных стран мира. Возможно, таких источников нет вообще. Никаких комментариев Северной Кореи по этому вопросу не было.