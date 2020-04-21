 

Южная Корея отвергла слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына

21.04.2020, 12:06, Новости дня

СЕУЛ – Правительство Южной Кореи оспаривает сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце.

Представитель президента Южной Кореи сообщил, что Сеул не обнаружил никакой необычной активности в Северной Корее, и что ему «нечего подтверждать» в отношении Ким Чен Ына, который не появился на важном государственном мероприятии на прошлой неделе.

Южнокорейское интернет-издание Daily NK, располагающее сетью контактов в Северной Корее, во вторник сообщило, что северокорейский лидер находится в стабильном состоянии после операции на сердце.

Издание ссылалось на неназванные «источники», рассуждавшие о том, что операция могла быть вызвана «рядом факторов, включая ожирение, огромную тягу к курению и переутомление» северокорейского лидера.

Американская телекомпания CNN позднее сослалась на неназванных американских чиновников, которые сообщили, что они «отслеживают разведданные», свидетельствующие о том, что Ким Чен Ын находится «в серьезной опасности» после операции. Характер этих разведданных неясен.

Считается, что западные страны располагают крайне малым числом источников разведывательной информации в Северной Корее – одной из самых закрытых и деспотичных стран мира. Возможно, таких источников нет вообще. Никаких комментариев Северной Кореи по этому вопросу не было.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Ученые: Согнуть алмаз можно

21.02 / “Магнитка” вышла в плей-офф КХЛ после победы над “Нефтехимиком”

17.02 / Экономика: Исчезновение льда в Арктике даст РФ принципиально другие возможности

10.04 / В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

10.03 / Онищенко раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле

19.02 / В Сургуте по делу об избиении пенсионера МЧС задержали омоновца

26.02 / Первый случай коронавируса в Южной Америке. Заразился 61-летний бразилец

13.02 / Гол Зе Луиша помог “Порту” выйти в финал Кубка Португалии

11.02 / В квартире легкомысленной москвички нашли 130 рыжих кошек

17.02 / Волочкова решила судиться с Большим театром из-за пенсии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска