В России второй день проходят виртуальные митинги на Яндекс-картах

21.04.2020, 12:05, Новости дня

Жители крупных российских городов второй день проводят онлайн-акции протеста на сервисах Яндекса (“Яндекс-карты” и “Яндекс-навигатор”). Они требуют ввести в их регионах режим ЧС и оказать материальную помощь тем, кто пострадал от коронавируса.

21 апреля протесты продолжились в Новосибирске и Красноярске около зданий местных правительств.

В Красноярске у здания администрации губернатора Александра Усса появились десятки отметок статусов: “Хочу мяса”, “Дайте чистое небо” (Красноярск в последние месяцы сталкивается со множеством экологических проблем”, “Россия щедрая душа, другим поможем, на своих ***** положим”.

Около новосибирского правительства есть отметки с требованиями ввести ЧС, еще несколько протестных статусов есть возле мэрии города.

20 апреля онлайн-митинг в течение нескольких часов проходил в Ростове перед зданием горадминистрации. Его участники требовали организовать “нормальную выдачу пропусков” для передвижения по городу во время карантина и заявляли “У меня нет денег, чтобы сидеть дома”, “Накормите моих детей, и я останусь дома”,”Чем мне платить коммуналку?”.

Также онлайн-протесты 20 апреля на сервисах Яндекса были в Новосибирске, Чите, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде (на территории местного Кремля), Екатеринбурге, Уфе и на картах других городов.

В Москве протестующие взяли в “осаду” Кремль. Протестные отметки появлялись у стен Кремля, на Красной площади, в Большом Кремлевском сквере и на Кремлевском набережной, а затем переместились на Тверскую к зданию правительства Москвы.

“Яндекс” удалял протестные отметки на картах. В пресс-службе “Яндекса” заявили “Коммерсанту”, что это делается из-за того, что сервисы, которые используются для виртуальных протестов — “это не форум и не чат”.

“В таком виде они засоряют карту и делают ее неинформативной и неудобной для своих основных задач. Поэтому сообщения, которые не относятся к дорожной обстановке, всегда модерировались”,— заявили в пресс-службе “Яндекса”. В компании также сказали, что не считали статистику по числу оставленных протестных сообщений.