В Биробиджанской воспитательной колонии коронавирусом заразились 16 несовершеннолетних

21.04.2020, 12:05, Новости дня

В Биробиджанской воспитательной колонии коронавирус диагностировали у 16 несовершеннолетних. Кроме того, инфекцию выявили в лечебно-исправительном учреждении №2 (ЛИУ-2), сообщается со ссылкой на правительство Еврейской автономной области.

Сначала коронавирус был выявлен у охранника Биробиджанской воспитательной колонии, затем – у ее воспитанников. В ЛИУ-2 инфекцию, по предварительным данным, мог занести врач-фтизиатр, он лечил больных туберкулезом. Сейчас ЛИУ-2 экстренно превращают в госпиталь для инфицированных COVID-19. По данным ТАСС, среди сотрудников ФСИН четверо заболевших, у двух из них уже подтвержден коронавирус.

Исправительные учреждения находятся в поселке Бира. Здесь с 9 апреля введен карантин, въезд и выезд из поселка запрещен. Всего в регионе зафиксированы 43 случая заражения COVID-19, четыре человека уже выздоровели.

В России, по данным на 21 апреля, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 763 человек. За последние сутки заболели еще 5642 россиян. Жертвами эпидемии в России стали 456 человек.

В связи с распространением коронавируса большинство российских регионов ввели с 31 марта так называемые режимы самоизоляции, при которых ограничивается право на выход из дома и передвижение на сроки от недели и более. Режим продлен до 30 апреля.