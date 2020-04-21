Звезды “Ривердэйла” Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались: “Они вместе, но карантин проводят порознь”

21.04.2020, 12:01, Разное

На днях звезду сериала “Ривердэйл” и фильма “В метре друг от друга”, 27-летнего актера Коула Спроуса, поклонники обвинили чуть ли не во всех смертных грехах, поскольку тот, по их информации, изменил своей девушке – 23-летней коллеге по “Ривердэйл” Лили Рейнхарт – с 18-летней моделью Кайей Гербер. Сначала информацию об отношениях с Кайей опроверг сам Спроус, причем, в довольно резкой форме.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Я закрываю глаза на множество слухов, распространяемых людьми, которые называют себя моими фанатами. Фанаты, которые чувствуют себя вправе вторгаться в мою личную жизнь, хотя я стараюсь никогда не потакать им в этом. Но нападать на моих друзей без каких-либо оснований, рассекречивать мой адрес и посылать угрозы – признаки нездорового фанатизма… Когда я впервые решился публично заявить о своих отношениях, я предвидел, что это может повлечь за собой подобные последствия. Очевидно, моя сдержанность позволила им самим выдумать все о моих привычках и образе жизни,

– написал актер в Instagram, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о расставании с Рейнхарт. Позднее к делу подключились инсайдеры E! News, заявив, что с Кайей Коул просто дружит и дружит давно, а с Лили он до сих пор встречается, но время на самоизоляции они проводят порознь:

Лили и Коул все еще вместе. Если они не проводят вместе время на карантине, это не значит, что они расстались. Их отношения всегда были крепкими, они разговаривают каждый день и очень заботятся друг о друге. Фотографии Кайи в доме Коула – старые: они просто друзья и между ними никогда не было никакой романтики.

Кайя ГерберНапомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт закрутили роман в 2018 году, познакомившись на съемочной площадке сериала “Ривердэйл”. Летом 2019 года в прессе уже ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла.