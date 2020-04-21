Кейт Бекинсейл ссорится с подписчиками из-за нового 22-летнего бойфренда

21.04.2020, 12:01, Разное

Кейт Бекинсейл продолжает следовать собственной традиции – заводить романы с молодыми людьми моложе себя, – а фолловеры, подписанные на ее блог в Instagram, не упускают случая высказать свое неодобрение по этому поводу, попутно вспоминая про возраст и внешность актрисы. В прошлом году один из пользователей уже критиковал роман Кейт с 26-летним музыкантом и актером Питом Дэвидсоном, на что актриса в шутку посоветовала мужчине заняться своими делами. В этот же раз под удар попал новый возлюбленный актрисы – канадский рок-музыкант Гуди Грейс. О романе пары стало известно совсем недавно благодаря папарацци: они выбрались из самоизоляции, чтобы запечатлеть прогулку Кейт и Гуди по улицам Брентвуда, штат Калифорния. И хотя сама актриса пока не выкладывала в личный блог никаких фотографий с новым бойфрендом, вездесущие блюстители морали уже собрались в ее Instagram.

Кейт Бекинсейл и Гуди Грейс

Дискуссия разгорелась под одной из последних публикаций Кейт – видео с кошкой актрисы, которую Бекинсейл безрезультатно пыталась заставить войти в нарисованный на полу квадрат. На этот забавный ролик один из пользователей и написал неожиданный ответ:

Попробуйте заставить сесть туда вашу пацанку.

При этом неизвестный “доброжелатель” ошибся в произношении и употребил слово tom boy (“пацанка”) вместо toy boy (“мальчик-игрушка”), на что Кейт и указала комментатору:

Попробуй для начала написать комментарий правильно, чтобы не выглядеть настоящим придурком.

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Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)18 Апр 2020 в 2:32 PDT

На этом “приятное” общение актрисы с пользователями не закончилось: другой комментатор посоветовал 46-летней Кейт не колоть ботокс, иначе “вы в будущем сильно пожалеете об этом”. Бекинсейл и тут не смолчала:

Я вообще никогда не колола ботокс. Пожалуйста, идите к черту, иначе в будущем вы сильно пожалеете об этом.

До знакомства с 22-летним Гуди, который лишь на год старше дочери актрисы Лили, Кейт встречалась с 26-летним актером и музыкантом Питом Дэвидсоном, а также британским актером Джеком Уайтхоллом и еще несколькими не столь известными в шоу-бизнесе молодыми людьми. С Дэвидсоном Бекинсейл рассталась ровно год назад, а в ноябре прошлого года она официально развелась с режиссером Леном Уайзманом после 15 лет брака. Отношения, которые начались в далеком 2004-м, подошли к концу еще в ноябре 2015-го, когда Лен Уайзман заподозрил Бекинсейл в измене. Спустя год, в октябре 2016-го, он подал на развод. Но судебный процесс сильно затянулся. О том, что экс-супруги получили на руки документы, свидетельствующие об официальном окончании их отношений, сообщил TMZ. Дочь Лили актриса при этом воспитывает от других отношений – с актером Майклом Шином, с которым Кейт прожила с 1995 по 2003 год, К слову, Лили уже прокомментировала новый роман матери:

Маме нравятся молодые и такие же креативные, как она сама. Это ее тип, и мне кажется, что это – круто!

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