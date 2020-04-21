 

Доктор Мясников назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса в России

21.04.2020, 12:00, Разное

Представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников заявил, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические испытания планируют начать 1 июня, сообщает RT.

Разработкой вакцины занимается Государственный научный центр “Вектор”. Его сотрудница Наталья Думченко отметила, что к клиническим испытаниям можно будет приступить после одобрения Минздрава России и этического комитета при нем.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Наука: Состояние десен связали с риском инсульта

01.04 / Песков рассказал о мерах предосторожности Путина в связи с пандемией коронавируса

14.04 / Мнение: Объявление: послушать меня (посмотреть) онлайн

04.03 / Наука: Как непереносимость глютена влияет на мозг

03.03 / Не пропустить прорыв технического прогресса в области энерготехнологий

21.02 / Минздрав: на лечение больных СМА требуется 239 миллионов рублей, таких денег нет

08.02 / Блогер JerryRigEverything вскрыл «лучший смартфон в мире» Huawei Mate 30 Pro

29.03 / Мнение: Вежливость коронавирусной эпохи

13.03 / Смартфон Moto Z4 получил Android 10

21.03 / «Не вызывают ощущения какого-то драматизма». Сечин — о низких ценах на нефть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска