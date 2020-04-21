Доктор Мясников назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса в России

21.04.2020, 12:00, Разное

Представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников заявил, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические испытания планируют начать 1 июня, сообщает RT.

Разработкой вакцины занимается Государственный научный центр “Вектор”. Его сотрудница Наталья Думченко отметила, что к клиническим испытаниям можно будет приступить после одобрения Минздрава России и этического комитета при нем.