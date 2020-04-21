Эксперт объяснил «исторический» обвал цен на американскую нефть

21.04.2020, 11:53, Новости дня

«Это биржевая специфическая история. На рынке физической нефти никто не будет доплачивать покупателю, чтобы он забрал нефть», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков, комментируя снижение стоимости нефти WTI с поставкой в мае на 300% и дальнейшее подорожание на 160%.

«Падение майских фьючерсов связано с особенностью биржевых торгов вокруг WTI. В отличие от Brent, WTI должна дойти до физической отгрузки. Раньше было много желающих купить этот фьючерс и физически его получить на нефтехранилища в США. Сейчас спрос упал, все трубы работают на закачку нефти, и не нашлось того, кто физически забрал бы себе эту нефть», – рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В целом – это исторические событие и нехороший прецедент, но катастрофы нет, – уверяет Юшков. – На российскую марку Urals более серьезное влияние оказывают другие проблемы, нежели вчерашняя история с WTI. Это и переизбыток предложения, и медленно восстанавливающийся спрос на нефть в Азии. Угроза переполнения хранилищ, даже с учетом сделки ОПЕК+, сохраняется. Это создает для нас больше проблем, чем вчерашняя история».

Эксперт также отметил заявление председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, где тот призвал отказаться от спекуляций на нефтяном рынке. «По мнению Медведева, биржевые инструменты нелогичны, из-за паники цена уходит в минус и не отражает реальную историю на рынке. Если заключать долгосрочные контракты, то все будет более прогнозируемо. Но вернуться к такому рынку будет сложно, раз уж сложился текущий спекулятивный рынок», – заключил Юшков.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%.

Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.

К 08.00 мск стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,80% и составила 21,41 доллара за баррель.