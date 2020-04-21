 

Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку

21.04.2020, 11:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам увеличить производство гречки для внутреннего рынка. По его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.

Во время рабочей поездки в Бобруйск Лукашенко обратил внимание губернатора Могилевской области Леонида Зайца на необходимость произвести «достойное» количество гречихи, передает БелТА. 

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», – сказал Лукашенко.

Также президент заявил, что международные структуры помогут Белоруссии финансами на фоне коронавируса. 

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды – именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что деньги пойдут на модернизацию системы здравоохранения. 

«И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили – вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе», – убежден президент. 

В воскресенье Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.

До этого Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса, а также назвал ситуацию с новой инфекцией хорошим уроком для наркоманов и «курцов».



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