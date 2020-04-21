 

Супруга Джигана Оксана Самойлова посмеялась над ним видео с выброшенными из авто детьми

21.04.2020, 11:53, Разное

Не так давно Оксана Самойлова родила четвертого ребенка, подарив супругу Джигану первого сына. Впрочем, практически сразу после долгожданного прибавления в семье произошел разлад, который в итоге привел к разводу. Недавно модель поделилась в соцсетях шуточным видео, на котором видно, как кто-то выталкивает из автомобиля женщину и детей одного за другим.
Отметим, что в разгар скандала Самойлова предпочла не рассказывать обо всех деталях, но намекнула об изменах со стороны рэпера. Некоторые интернет-пользователи даже предположили: проблемы в семье длились несколько лет, однако модель специально терпела и никому не рассказывала.

Теперь же Самойлова решила высмеять проблемы в своей семье. По словам модели, на видео запечатлена она, и поклонники согласились с ней. Они считают, что ролик легко проецируется на ситуацию между Джиганом и Самойловой.



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