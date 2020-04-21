МЧС попросило россиян не ездить на шашлыки на майские праздники

21.04.2020, 11:53, Новости дня

МЧС призвало граждан соблюдать самоизоляцию на майские праздники, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

Еникеев пояснил, что не существует запрета на шашлыки, но есть запрет на разведение костров с нарушением требований пожарной безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы не ратуем за запрет шашлыков, но мы целиком и полностью поддерживаем соблюдение режима самоизоляции», – отметил представитель ведомства.

Неделю назад в правительстве Москвы сообщали, что горожане продолжают нарушать режим самоизоляции, гуляют в парках и жарят шашлыки.