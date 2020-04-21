В Украине обнаружили в эстонских учебниках английского российский Крым

21.04.2020, 11:50, Новости дня

Члены украинской диаспоры в Эстонии внезапно обнаружили в школьном учебнике английского языка, выпущенного ещё в 2018 году, карту, на которой Крым изображён в составе России. Теперь от издательства требуют перепечатать весь тираж заново и полностью заменить учебники. Но это обернётся серьёзными расходами, особенно в условиях экономического спада из-за карантина, пишет ERR.



Facebook

Конгресс украинцев Эстонии обнаружил в учебнике английского языка для учеников 7-х классов эстонских школ I love English 7 карту Европы, на которой полуостров Крым показан частью Российской Федерации. В конце прошлой недели соответствующая информация была донесена до Министерства образования и науки.

«Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев. Надеемся, что этот факт является исключительным», — говорится в письме, которое глава конгресса Вира Конык отправила на имя министра образования и науки Майлис Репс.

Во вторник в интервью ERR Вира Конык рассказала, что она сама узнала об инциденте после обращения представительницы украинской общины, сын которой учится по этому учебнику. «По её словам, сына очень возмутил данный факт. Мы тоже были очень удивлены этой ситуацией, так как Эстония является давним и надёжным партнёром Украины и постоянно это подтверждает, поддерживая Украину на международной арене и предоставляя ей иную различную помощь. Эстония всегда заявляла и заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и не признаёт аннексии* Крыма», — отметила Конык.

«Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к данному вопросу со всей серьёзностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена оплошность со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совсем непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник», — добавила Конык.

Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идёт о досадном недоразумении без злонамеренного умысла. «С нашей стороны действительно была допущена ошибка. Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в данном случае речь идёт об учебнике по языку, то содержанию карты — ни в географическом, ни в политическом смысле — мы значения не придали. Так эта ошибка сюда и закралась. Но до сих пор, в течение практически двух учебных лет, нам никто об этом не сообщал», — говорит Кенник.

По его словам, как только издательству об этом сообщили, оно незамедлительно отреагировало на инцидент. «И нас, и министерство, и другие структуры об этом проинформировал бдительный гражданин, которому мы сразу ответили. Через день-два мы сделали соответствующие исправления на своей домашней странице и извинились за произошедшее. Мы также собирались отправить тем, кто получил эти учебники, новые страницы — взамен тех, на которых были допущены ошибки. Однако Министерство образования просит нас провести полную замену учебников», — отмечает Кенник.

Обращение от украинской общины поступило в Министерство образования и науки лишь в прошлую пятницу, а уже в понедельник канцлер ведомства Март Лайдметс связался с издательством Studium. По его словам, несмотря на извинения и внесённые на сайте поправки, министерство по-прежнему обеспокоено тем, что школах Эстонии остаются учебники с этой ошибкой. Предложение министерства — изъять неправильные страницы и заменить их на новые. То есть, по сути, отправить в школы уже новые учебники.

«Сейчас мы взвешиваем это предложение и обязательно на него ответим. Вероятно, что нам именно так и придётся поступить. Насколько это затратно? Скажу так, для нас это довольно дорого. Мы — та фирма, которая не просила у государства помощи в связи с вызванным коронавирусом кризисом. Напечатать новые учебники — думаю, что это обойдётся в 10—20 тысяч евро», — говорит Кенник.

По его словам, этим учебником пользуются свыше 200 школ по всей Эстонии. «В основном это школы с эстонским языком обучения, но есть и русские школы», — уточняет директор издательства.

Канцлер Министерства образования и науки Эстонии Март Лайдметс подчёркивает, что учебники, по которым учатся в школах страны, должны соответствовать государственным образовательным программам и содержать достоверную информацию. «В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признаёт оккупацию и аннексию* Крымского полуострова», — объясняет канцлер.

Дата публикации 19 апреля 2020 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).