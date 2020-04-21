 

El País – участвовавших в репетициях парада Победы солдат отправили на карантин

21.04.2020, 11:50, Новости дня

Тысячи военнослужащих пройдут двухнедельный карантин в местах постоянной дислокации после участия в репетициях парада Победы, пишет El País со ссылкой на Министерство обороны России. При этом в ведомстве не уточнили, обнаружены ли среди участвовавших заражённые коронавирусом.


Reuters

Военные, которые участвовали в репетициях парада Победы, начали возвращаться в места постоянной дислокации, где пройдут двухнедельный карантин, пишет El País. 

В Министерстве обороны не уточнили, есть ли среди участвовавших в репетиции заражённые, но подчеркнули, что все будут оставаться в изоляции и под наблюдением в течение 14 дней.

Как отмечает издание, подобное решение в Минобороны приняли после критики в свой адрес за проведение репетиций в разгар пандемии и сделанного 16 апреля президентом Владимиром Путиным объявления о переносе празднования 75-летия Победы. 

El País напоминает, что в начале апреля в социальных сетях вызвало возмущение видео одной из репетиций. Тысячи военнослужащих парадных расчётов собрались на подмосковном полигоне Алабино, несмотря на введение в столице ограничительных мер и запрета на массовые собрания численностью более 50 человек для сдерживания распространения коронавируса.

Однако рост числа случаев заражения Сovid-19 в стране вынудил Путина перенести запланированные на 9 мая торжества на более поздний срок. Это стало для Путина «тяжёлым ударом», полагает издание. Так, на параде Победы российский лидер ждал множество высокопоставленных гостей, в том числе коллег: президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Приглашение также получил президент США Дональд Трамп, который, несмотря на изначальный восторг, поручил возглавить американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы советнику по национальной безопасности Роберту О’Брайену.

Согласно официальной статистике, в РФ выявлено около 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в стране диагностируют приблизительно 4 тыс. новых случаев. Тем не менее смертность от вируса в стране остаётся низкой — погибли немногим более 400 человек.  

По данным Министерства обороны страны, заболевшие есть и в рядах военнослужащих. В частности, случаи заражения обнаружены среди курсантов Военно-медицинской академии им. Кирова и Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. Прошлякова и Пермского суворовского военного училища.  



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