Обозначены сроки завершения доклинических исследований вакцины от COVID-19 в России

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21.04.2020, 11:48, Новости дня

Вакцина Минздрава от COVID-19 в процессе, к 31 мая планируется завершить доклинические исследования, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

Мясников сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что «вакцина Минздрава РФ против COVID-19 в процессе», и «к 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям», передает РИА «Новости».

Он отметил, что это не окончательные цифры, а рабочие.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины Минздрава РФ против коронавируса начнутся 1 июня. Группа добровольцев уже сформирована.

Напомним, страны ООН единогласно выступили за общедоступность вакцины от коронавируса.



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