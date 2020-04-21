Роскачество назвало самые популярные схемы мошенничества на фоне коронавируса

21.04.2020, 11:48, Новости дня

Мошенники используют тему коронавируса самыми разными способами, наиболее распространенное явление – предложение компенсации за ущерб, сообщили в Роскачестве.

«На фоне пандемии коронавируса и связанной с ним ситуации неопределенности как никогда распространено мошенничество, активизировались нечистые на руку граждане. Схем обмана – масса, порой они настолько реалистичны, что «ведутся» даже самые грамотные из нас», – сообщили в Роскачестве, передает РИА «Новости».

Одной из популярных схем является предложение компенсации за ущерб от коронавируса. Жертве приходит письмо или смс о том, что ему полагается государственная материальная поддержка, для получения которой нужно ввести персональные данные и данные карты для зачисления денег.

«Сервис попросит вас оплатить налог на доход от суммы компенсации (или комиссию) или и вовсе похитит ваши платежные данные, а затем спишет произвольную сумму», – отметили в организации.

Другой схемой является звонок из медучреждений по поводу теста на коронавирус. Мошенники заявляют, что жертва якобы контактировала с зараженным, и ей необходимо срочно провести тест на заболевание, а перед этим надо оплатить услугу онлайн.

Третий популярный «развод» – письмо со «штрафом» за нарушение режима карантина или самоизоляции, в котором утверждается, что гражданин, судя по данным геолокации, нарушил режим и должен оплатить штраф в ограниченное время. Злоумышленники пытаются позвонить жертве и пригрозить возбуждением уголовного дела.

Еще одной схемой является предложение купить пропуск на свободное передвижение по городу.

«Если вы поверили этому предложению и произвели оплату, вам даже может прийти письмо с «пропуском». Впоследствии, если вы предъявите его сотрудникам правоохранительных органов, они объяснят вам, что данный пропуск – фальшивка, и вы стали жертвой обмана», – пояснили в Роскачестве.

Также популярной уловкой является предложение лекарства от коронавируса, их рассылают сотрудникам компаний, которые, как правило, работают из дома.

«По ссылке, содержащейся в письме, они переходят на сайт с вирусным ПО, которое автоматически загружает на компьютер или смартфон вредоносное содержимое», – отметили в Роскачестве.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать мошеннический сайт, где пользователей убеждают в якобы начисленных от имени ФСИН штрафах за нарушение режима самоизоляции.