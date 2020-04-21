Число жертв нападений стрелка в Канаде достигло 19
21.04.2020, 11:42, Новости дня
Полиция Канады сообщила, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате нападения вооруженного 51-летнего стоматолога Габриэла Уортмана на жителей провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил телеканал CBC 20 апреля.
Сам Уортман вошел в число погибших.
По словам представителя полиции, стрелявший был знаком с некоторыми из своих жертв. На данный момент полиция ведет расследование инцидента.
Правоохранители еще не смогли осмотреть пять сгоревших жилых домов в городе Портапик и других общинах – эти пожары также связывают с нападением Уортмана. Возможно, там тоже будут обнаружены погибшие, говорят в полиции.
Ожидается, что по мере дальнейшего расследования число жертв нападения возрастет.
Нападения начались в городке Портапик 18 апреля, когда полиция получила сообщения о стрельбе в одном из домов. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили там несколько тел погибших. Несколько домов в городе были подожжены.
Вскоре личность злоумышленника установили – им был 51-летний Габриэл Уортман. Вскоре его задержали на заправочной станции, позже в полиции сказали, что он умер. Детали происшествия пока неизвестны.
Среди погибших оказалась сотрудница полиции, еще один полицейский госпитализирован с ранениями.
По данным телеканала, Уортман был владельцем нескольких стоматологических клиник в двух населенных пунктах.
Полиция пока не рассматривает инцидент как теракт.
Нынешнее нападение стало одним из самых кровавых в истории Канады.
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