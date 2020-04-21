Число жертв нападений стрелка в Канаде достигло 19

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21.04.2020, 11:42, Новости дня

Полиция Канады сообщила, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате нападения вооруженного 51-летнего стоматолога Габриэла Уортмана на жителей провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил телеканал CBC 20 апреля.

Сам Уортман вошел в число погибших.

По словам представителя полиции, стрелявший был знаком с некоторыми из своих жертв. На данный момент полиция ведет расследование инцидента. 

Правоохранители еще не смогли осмотреть пять сгоревших жилых домов в городе Портапик и других общинах – эти пожары также связывают с нападением Уортмана. Возможно, там тоже будут обнаружены погибшие, говорят в полиции.

Ожидается, что по мере дальнейшего расследования число жертв нападения возрастет.

Нападения начались в городке Портапик 18 апреля, когда полиция получила сообщения о стрельбе в одном из домов. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили там несколько тел погибших. Несколько домов в городе были подожжены.

Вскоре личность злоумышленника установили – им был 51-летний Габриэл Уортман. Вскоре его задержали на заправочной станции, позже в полиции сказали, что он умер. Детали происшествия пока неизвестны.

Среди погибших оказалась сотрудница полиции, еще один полицейский госпитализирован с ранениями.

По данным телеканала, Уортман был владельцем нескольких стоматологических клиник в двух населенных пунктах.

Полиция пока не рассматривает инцидент как теракт.

Нынешнее нападение стало одним из самых кровавых в истории Канады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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