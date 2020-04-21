Новым главой ЕСПЧ стал судья из Исландии

21.04.2020, 11:42, Новости дня

20 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал своим главой судью из Исландии Роберта Спано, сообщила пресс-служба суда (.pdf).

Он вступит в должность 18 мая и сменит на этом посту грека Линоса-Александра Сицилианоса. Сицилианос был избран главой ЕСЧП в прошлом году, но срок его полномочий на должности судьи скоро истекает.

Спано является судьей ЕСПЧ с 2013 года, с мая 2019 года он был заместителя председателя суда.

Новый глава ЕСПЧ родился в 1972 году в Рейкьявике. Он окончил юридический факультет Исландского университета и получил степень магистра права в Оксфордском университете. В Исландии Спано работал судьей, преподавал в университете, а в 2008–2013 годах был парламентским омбудсменом.

Судьи ЕСПЧ избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы на девять лет и не могут быть переизбраны. Таким образом, срок полномочий Спано на должности судьи ЕСПЧ истечет в ноябре 2022 года.

Европейский суд по правам человека был создан в 1959 году. Он занимается жалобами о нарушениях гражданских и политических прав, изложенных в Европейской конвенции о защите прав человека. Суд расположен в Страсбурге (Франция).

Число судей, входящих в состав суда, равно количеству государств – участников конвенции (сейчас их 47). Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляет Анна Юдковская.