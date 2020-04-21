“У нас много своей нефти”. Трамп заявил, что США могут прекратить импорт нефти из Саудовской Аравии

21.04.2020, 11:42, Новости дня

Белый дом рассмотрит возможность прекращения поставок сырой нефти из Саудовской Аравии для поддержки нефтяной промышленности США. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на брифинге 20 апреля. Стенограмма его выступления опубликована на сайте журналистского пула Белого дома.

Трамп проводил пресс-конференцию вскоре после того, как американская эталонная марка нефти WTI впервые в истории упала до отрицательных значений (на момент брифинга майские фьючерсы торговались по минус $37 за баррель).

Отвечая на вопрос, не рассматривает ли он возможность остановить импорт нефти из Саудовской Аравии, Трамп сказал: “Хорошо, я посмотрю… Я узнал об этом, когда шел на брифинг… У нас, конечно, много [собственной] нефти. Так что я посмотрю на это, ладно?”

При этом президент США высказал уверенность, что удешевление нефти носит кратковременный характер. Он предположил, что в течение месяца стоимость сырья вырастет до $25–28 за баррель.

20 апреля цена на WTI впервые в истории стала отрицательной. Как свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже, WTI стоила минус $16,74 за баррель. По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. К утру 21 апреля майские фьючерсы WTI торговались по $1,42 за баррель.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

Как отмечало профильное издание ICIS, накануне трейдеры пытались распродать майские фьючерсы, поскольку они торгуются сегодня последний день. Однако из-за ограниченного числа покупателей котировки переместились в отрицательную область.

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое в начале апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее союзников сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+, но, как отмечает Reuters, этого недостаточно, чтобы убрать излишки с рынка.