Шахматы. Карлсен вышел в лидеры Magnus Carlsen Invitational

21.04.2020, 11:40, Новости дня

Стартовал второй тур интернет-турнира по шахматам Magnus Carlsen Invitational, который учредил и проводит чемпион мира Магнус Карлсен. Учредитель одержал вторую победу подряд, на сей раз над иранцем Алирезой Фируджей – 2,5:1,5. Норвежский гроссмейстер временно возглавил турнирную таблицу.

Во втором микро-матче второго тура американец Хикару Накамура с тем же счетом 2,5:1,5 был сильнее представителя Нидерландов Аниша Гири. Карлсен набрал 5 очков, у Накамуры – 4. Но свои вторые матчи не играли еще китаец Дин Лижэнь, француз Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана из США, у которых по 3 очка после первого тура. Ни могут обойти Карлсена и Накамуру.

Во вторник, 21 апреля, сыграют Дин Лижэнь – Каруана и Вашье-Лаграв – Ян Непомнящий (Россия). Наш спортсмен на старте уступил Каруане и пока не имеет очков, как и Гири, и Фируджа. Всего та турнире в регулярном состязаний предстоит сыграть 7 туров, после чего намечен плей-офф.