 

“Пусть сама и шьет”: Пушков ответил чиновнице, предложившей врачам шить бахилы

21.04.2020, 11:40, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление кубанской чиновницы, которая предложила персоналу больниц самостоятельно шить себе бахилы. По словам сенатора, если врачи будут заниматься пошивом средств индивидуальной защиты, то "бахилы будут, а выздоровевших не будет".

"Ее задача – обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше", – написал Пушков в Twitter.

Между тем, в региональном минздраве встали на сторону чиновницы. Там считают, что замглавы ведомства Валентина Игнатенко ничего экстраординарного не требовала, потому что пошив бахил – нормальная практика в больницах.

В министерстве отметили, что излишне эмоциональная речь Игнатенко во время видеосовещания "была вызвана искренней тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении".

"Пошив отдельных элементов СИЗ – марлевых масок, тканевых бахил – всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала", – цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее видеозапись с совещания Игнатенко и главврачей больниц попала в интернет и вызвала большой резонанс. Чиновница, в частности, отметила, что в медучреждениях хватает всех средств индивидуальной защиты, кроме бахил. Она поинтересовалась, почему медики не могут сами себя ими обеспечить.

 

"В чем сложность нашить бахил? – сказала замминистра. – Две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат".

По данным регионального минздрава на 20 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 417 пациентов в Краснодарском крае. С подозрением на COVID-19 в медицинские учреждения обратились 1365 человек. В стационарах проходят лечение 583 человека, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7738 человек.



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