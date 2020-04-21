На Ямале число выздоровевших от коронавируса превышает заболевших

21.04.2020, 11:40, Новости дня

Медик из Ноябрьска стала переносчиком коронавирусной инфекции. Результат ее теста, полученный накануне, оказался положительным. Женщина работает в местной больнице, и имела контакты с пациентами, в частности из Ханымея.

В настоящее время заболевшая находится под наблюдением врачей. Заболевание протекает практически бессимптомно. Мэр Ноябрьска Алексей Романов рассказал об этом случае на своей странице в соцсети, и обратился к гражданам соблюдать меры самоизоляции.

Как информируют "Вести Ямал", градоначальник отметил безответственность компаний, которые устроили пикники в лесу и у озера Ханто. Об этом стало известно из постов в социальных сетях. Нарушителям выписали протоколы, далее уже суд применит штрафные меры.

В то же время, согласно оперативным данным по коронавирусу на Ямале число выздоровевших превышает заболевших. По состоянию на 21 апреля Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего – 146. Выздоровели 22 человека.

Пять новых случаев подтверждены у вахтовых рабочих одного из месторождений в Ямальском районе. Все они находятся на госпитализации в Новоуренгойской центральной городской больнице. В Салехарде единственный новый случай связан с выявлением инфекции у одного из близких контактных в семейном очаге.

В стационарах лечение проходят 84 пациента. В легкой форме или бессимптомно коронавирусная инфекция протекает у 39 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они на поддержке аппаратов ИВЛ.

Текст:

ГТРК "Ямал"