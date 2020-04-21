Мнение: Короновирус: неумолимая экспонента

21.04.2020, 11:34, Разное

Сегодня испытал гордость за державу, глядя на репортаж из инфекционной больницы, которую с нуля построили в чистом поле всего лишь за один месяц. Больница рассчитана на 500 коек, но при необходимости она сможет принять и более 800 больных. Внутри всё серьёзно — вплоть до полноценного общежития для врачей и подачи кислорода к каждой койке пациента:

https://www.youtube.com/watch?v=gNPcHYDa_PY

Происходящее на улицах, к сожалению, нравится мне гораздо меньше. Народ гуляет толпами, в масках сугубое меньшинство. Сейчас 21 апреля и оправдания в духе «в аптеке не купить» звучат уже жалко. В интернете полно руководств, по которым можно самостоятельно смастерить отличную маску из подручных материалов:

https://habr.com/ru/post/494048/

Как видно из прикреплённой к статье таблицы, обмануть математику нам не удалось. Предпринятые властями меры позволили замедлить темпы распространения болезни всего лишь вдвое. От графика «+30% в день», который работал бы, если бы Россия решила переносить коронавирус «на ногах», мы уже отстаём на 11 дней. Хороший результат, но, к сожалению, недостаточно хороший — если ничего не изменится, то мы всё равно подойдём к миллионным цифрам, просто не в апреле, а в мае-июне.

Напомню, когда я первый раз опубликовал табличку, — ровно месяц назад, — мракобесы угрожали подать на меня заявление в прокуратуру, так как тогда в России было всего 300 заболевших, и плохо знакомые с математикой граждане полагали, будто на этом всё и остановится.

Увы, неумолимая экспонента выстрелила и на этот раз. За прошедший месяц количество заболевших выросло в 150 раз, а могло бы вырасти и в 2500 раз, если бы государство не принимало энергичных мер по самоизоляции граждан. Естественным образом инфекция начнёт замедлять обороты только тогда, когда иммунитет будет у 10-20% граждан, то есть тогда, когда переболеют 15-30 миллионов россиян. Для нас это неприемлемо, следовательно, мы должны остановить инфекцию искусственным путём.

Теоретически можно было пойти по шведскому пути: снять все запреты, предложить пожилым людям сидеть дома и позволить коронавирусу собрать свою страшную жатву. Проблем у этого плана две. Во-первых, докторов и аппаратов ИВЛ на всё население страны не хватит, и если вирус станет по-настоящему массовым, то процент погибших вырастет. Во-вторых, вирус не только убивает, но и калечит людей. Если усыхание половых органов и поражение мозга наблюдается только в малом проценте случаев, то вот фиброз лёгких — довольно частое осложнение. Задыхаться, вставая со стула, и жить с вечным чувством, что я вот-вот утону от нехватки воздуха в собственной квартире, не самая светлая для меня перспектива.

Соотношение заболевших к погибшим показывает, что выявляют в России вирус хорошо — если бы тестов не хватало, как во многих других странах, погибших было бы значительно больше. Вместе с тем, ставка на самоизоляцию явно не срабатывает. Люди продолжают разносить инфекцию, так как им это выгодно, и так как власти пока что не считают нужным вводить строгие запреты а-ля Ухань.

Мне на днях прислали замечательное письмо, которое хорошо иллюстрирует нашу проблему:

Родственники приобрели 26.03.2020 в Utair три авиабилета «туда-обратно» Москва-Уфа по невозвратному тарифу на 10 тысяч рублей на конец апреля. Сейчас сильно сомневаются, лететь или нет. Но сдать билеты нельзя, потому что тариф невозвратный, и денег за отмену заказа не возвращают. Скорее всего, полетят («деньги же уплочены»), скорее всего, они незаразны, но получается, что государство может позволить себе тратить, как вы ранее писали, по 200 тысяч рублей за каждые сутки реанимации больных ковидом, а компенсировать гораздо меньшую сумму авиакомпании или пассажирам-отказникам не может.



Считаю, что это неправильно и требует какого-то решения — сколько еще народу полетело и полетит разносить инфекцию по стране исключительно из-за логики «не пропадать же деньгам».

Если мы сейчас выдернем из уличной толпы 10 случайных людей, из них пятеро окажутся ковид-диссидентами, гуляющими под лозунгом «нам не страшен глупый грипп», а ещё пятеро будут рисковать заразить окружающих ради того, чтобы заработать себе немного денег.

Статистика МВД показывает, что по домам сидят даже грабители, воры и насильники. Вот данные за первый квартал:

http://мвд.рф/news/item/19986723/

…количество изнасилований и покушений на изнасилования сократилось на 31,1%, разбоев на 20,9%, грабежей на 9,9%, краж на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также значительно меньше зафиксировано разбоев – на 22,4% и грабежей – на 8,4%.

Обратите внимание, данные за карантинный апрель ещё не поступили. Логично предположить, что за апрель уровень преступности сократится ещё сильнее.

Впрочем, радоваться этим новостям глупо. Страдают финансово не только преступники, но и почти все остальные граждане России. Сильнее всего я сейчас переживаю за наш бизнес, так как если начнутся массовые банкротства, без работы окажутся миллионы людей.

Пока что бизнесу обещают выплатить помощь в размере 12 тысяч на сотрудника. Это лучше, чем ничего, но под программу помощи попадёт только пятая часть занятых в малом и среднем бизнесе:

https://lenta.ru/news/2020/04/17/no_help/

Кроме того, даже эти 12 тысяч покроют только небольшую долю убытков от простоя. Если на апрель у большинства предприятий денег хватит, то вот в мае последствия карантина проявятся в полный рост. Пойдут увольнения, урезания зарплат, дефолты и неплатежи. Многие вынуждены будут просто закрыться, распродав за бесценок оборудование и отпустив сотрудников по домам.

Надеяться, что государство окажет бизнесу какую-то существенную помощь, не стоит. На спасение экономики и так будут направлены огромные для бюджета суммы:



https://lenta.ru/news/2020/04/16/siluanov_saves/

Не стоит всерьёз надеяться и на решение отравляющих жизнь предпринимателям бюрократических проблем. Опыт показывает, что в кризисные периоды государству не до оптимизации: бардака, бюрократии и коррупции станет, вероятно, только больше.

В Британии тем временем начали производство непроверенной вакцины. Как это всегда бывает с новыми препаратами такого рода, вакцина может оказаться опаснее самого коронавируса, однако британцы решили рискнуть. Они произведут миллион доз вакцины в любом случае, а если к осени испытания покажут, что вакцина токсична, они просто уничтожат этот миллион доз:

https://lenta.ru/news/2020/04/18/vacine/

В Китае решили подойти к вопросу стратегически, там официально вычеркнули собак из списка съедобных животных:

https://lenta.ru/news/2020/04/10/vse/

Более того, в двух китайских городах уже прямо запретили населению есть собак и кошек. Полагаю, откажутся в итоге наши соседи и от употребления в пищу летучих мышей:

https://lenta.ru/news/2020/04/15/hotcrowndog/

В Европе также думают о будущем — страны Шенгена собираются выдавать визу только тем, кто пройдёт отрицательный тест на коронавирус:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/shengen/

Возможно, тест будут требовать делать прямо перед поездкой, так как визы иногда выдаются на полгода или год.

Кстати, я рассматриваю разработчиков тестов как главную нашу ударную силу по борьбе с инфекцией. Если появятся дешёвые и надёжные тесты на коронавирус, которые будут лежать на каждой кассе «Пятёрочки», как лежат сейчас тесты на беременность, распространяться коронавирусу станет гораздо труднее.

Обновление. Последние два дня обнадёживают — прирост заболевших остаётся стабильным. Тем не менее, говорить, что геометрическая прогрессия перешла в арифметическую, пока что рано. Будем надеяться на лучшее, конечно, но осторожно хлопать в ладоши я предлагаю не сейчас, а через несколько дней, когда станет ясно, что это не случайные дневные колебания, а закономерность.