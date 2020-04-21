 

Китай усомнился в источниках информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

21.04.2020, 11:30, Новости дня

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что видел публикации СМИ об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако не знает источников этой информации.

«Я видел сообщения в СМИ по этому поводу, однако не знаю, кто является источником их информации. Возможно лишь то, что вы сейчас сказали, и является источником», – сказал он.

«Хочу сказать, что Китай и КНДР являются давними дружественными партнерами. КНР намерена следовать одним путем с КНДР для содействия непрерывному развитию китайско- корейских отношений», – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.

Напомним, один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Разведсообщество США не считает, что Россия поддерживает конкретных кандидатов в президенты

10.02 / Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России из-за коронавируса

28.03 / В США зарегистрировали отрицательную цену на нефть

26.02 / “Бавария” может утвердить Флика главным тренером

22.02 / ВИЧ, кладбище, плагиат

12.02 / Стали известны подробности инцидента с брошенным у станции метро младенцем

06.04 / США признали крайнюю нехватку медоборудования в больницах

27.02 / Мнения: Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

18.04 / Россиянам пообещали теплый май

07.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 31 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска