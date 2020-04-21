 

Xiaomi отзывает быструю зарядку из-за взлома хакерами

21.04.2020, 11:30, Разное

Компании Xiaomi пришлось отозвать обратно 65-ваттную сверхскоростную зарядку с нитритом галлия GaN Type-C 65W. Всему виной возможность взлома устройства на удаленном расстоянии.
Сотрудники китайской корпорации Xiaomi были вынуждены убрать зарядную станцию со всех онлайн-платформ и розничных торговых сетей. Специалисты в сфере безопасности смогли выяснить, что устройство GaN Type-C 65W с нитридом галлия имеет чип памяти, применяемый для ликвидации вероятных багов и обновления протокола зарядки. В это же время отсутствует процесс шифровки прошивки, иначе говоря, любой киберзлоумышленник может изменить ее.

В качестве простейшего сценария использования этой уязвимости эксперты называют подачу крайне высокого выходного напряжения, а это способно привести к ухудшению или повреждению работоспособности гаджетов, которые находятся на зарядке. Поставщики сообщили, что представители корпорации Xiaomi убрали станцию со всех розничных магазинов и онлайн-маркетов, объяснив собственные действия чрезвычайными причинами.



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