 

В Северной Осетии начали выплату компенсаций пострадавшим от коронавируса

21.04.2020, 11:30, Новости дня

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что в регионе начались единовременные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, помощь уже получили 152 семьи.

«Да, обстоятельства сложные, но мы делаем все возможное, чтобы поддержать нуждающихся. Так… начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом, 152 семьи уже получили денежную помощь, работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Мы будем продолжать работу по оказанию поддержки малоимущим гражданам», – передает РИА «Новости» слова Битарова в видеообращении в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, единство поможет минимизировать распространение вируса, при улучшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут смягчаться.

Напомним, ранее главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов призвал своих земляков в Северной Осетии дисциплинированно относиться к объявленному режиму самоизоляции, прислушавшись к требованиям властей.



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