Семья из Москвы создала нарколабораторию в Одинцово

21.04.2020, 11:30, Разное

В Одинцовском районе шестеро человек с московской пропиской, включая целую семью, организовали лабораторию по созданию наркотических веществ. Теперь им грозит наказание о противозаконном производстве и продаже препаратов.

Как рассказали в правоохранительных органах столичного региона, лабораторию в населенном пункте Дубцы Одинцовского района выявили в процессе спецоперации. В гостевом доме, который является собственностью 20-жителя Москвы, обнаружили чуть больше 25 граммов запрещенного вещества. Позже стало известно, что владелец помещения в компании еще пятерых человек занимался изготовлением наркотических веществ.

Их удалось задержать, часть подозреваемых приходятся родственниками друг другу, все они имеют столичную прописку. Мать одного из задержанных не знала, чем занимается ее сын. «Меня перед фактом поставили», – сказала женщина, ответив на вопрос, кем трудился ее отпрыск.