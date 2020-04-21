Мнение: История одной (возможной) аферы со скифским золотом в Прикубанье в 1990-е

21.04.2020, 11:18, Разное

Из рубрики "Нам пишут":

Привет, Софья! Читаю у тебя в блоге посты про скифское золото, еще прочел твою книгу про криминал "Воры, вандалы и идиоты". В связи с этим в голове сложилась одна картинка. Вспомнилась мне история про это самое золото, которое долгое время меня глодала и заставляла страдать мое патриотическое чувство.

В девяностые один мой родич на Кубани, который жил около Анапы, промышлял "черным копательством". Вернее не "промышлял", а развлекался – профессия у него нормальная была, богатая (стоматолог). По выходным, забыв о пациентах и запахах зубной клиники, он с самого рассвета уезжал в дикие поля, бродил по холмам-курганам с металлоискателем, смотрел, как розовеет рассвет, слушал пение птиц, вдыхал запахи трав. Очень, говорил он, это прогулочное занятие его расслабляло после тяжелой работы "в людях".

Особо везучим в этом занятии дядя не был, как он рассказывал – один его новый металлоискатель, крутой и навороченный, стоил больше, чем он за весь год накопал. Так что он на это хобби больше тратил, чем им зарабатывал (жена его была сильно недовольна занятием). Правда, может, это он нарочно правды не рассказывал, чтобы не сглазить, потому что занятие такое, суеверное, от удачи потому что зависит.

Он смотрел курганы, искал античность, греков. Приносил монеты, черепки, металлические украшения и непонятные закрученные штуки, расползшиеся от времени. Еще он рассказывал, что у "черных археологов" в тех краях существует четкое разделение: одни ищут античность, другие ВОВ. И первые ко вторым относятся с некоторой брезгливостью, как к трупоедам и мародерам. Потому что ищут те неизвестные братские могилы и места битв не для того, чтобы с почестью героев наших перезахоронить, а чтобы ободрать. Забрать награды, оружие, вещи всякие. Удачей особой считалось найти оружие в хорошем состоянии, его (он рассказывал) приводили в порядок и продавали тем, кому нужно было в тех краях реальное стреляющее оружие. Вот так отлично работали советские заводы, что даже десятилетия пролежав в земле, оно опять стреляло! Еще таких копателей презирали за "бизнес" – они находили скелеты немецких солдат, пробивали по номерам на жетонах, и "продвали" их на родину, родственникам. (Это мне в таких деталях запомнилось, за точность пересказа ручаться не могу, а дядя сам уже умер).

Про находки золота, как скифского, так и греческого, он рассказывал мало и неохотно. Говорил, что золото находят крайне редко, что ему на 1 золотую монету попадается 200-300 обычных "медяков". Фигурки оленей всяких, свиней, рассказывал он, находят еще реже. И те, кто нашел, молчат, как на допросе, чтобы не выдать, где именно было найдено. Чтобы конкуренты не набежали.

И всегда, говорил он, такая ценная находка сопровождалась каким-то "шу-шу-шу". Все копатели в городе и округе друг-друга более-менее знали, и стоило кому-то найти что-то ценное, как в их кругу начинали расползаться слухи. Кто конкретно нашел, по имени не называли (потому что девяностые были, страшно же, что придут и топором), но шепоток шел. Уходили такие находки подпольным покупателям, которых было несколько человек. Из каких краев были покупатели, и куда дальше уплывали предметы, дядя не рассказывал.

И вот однажды приехал он ко мне такой сумрачный. Жил в гостях у меня в городе пару недель, пили мы. И он рассказывал. Полный тихой зависти. Типа, нашли недавно на Кубани двух совершенно потрясающих оленей. Золотых, безумной красоты. И пару месяцев по городу ходили слухи об этой находке. Никто их не видел, но все шептались, что олени большие, крутые и очень красивые. А где они были выкопаны неизвестно.

Потом он мне даже позвонил по междугородной, чтобы сказать: "все! Уплыли за границу олени…"

Через несколько лет дядя умер. Прошло уже двадцать лет, а меня все эти два громадных золотых оленя угнетали "уплывшие" в подпольные коллекции.

Особенно когда попадалось, какие красивые вещи в наших музеях такого рода. Было прямо жутко обидно.

И вот…

Золотой олень из коллекции Эрмитажа,

выкопан в 1897 году близ станицы Костромской в Прикубанье, с давних пор в коллекции музея



Золотой олень из коллекции Эрмитажа,

найден в 1830 году в кургане Куль-Оба у Керчи



Олени из коллекции Археологического музея в Уфе, из кургана Филипповка



И вот недавно ты выложила интервью человека, работающего в Эрмитаже, который говорит:

«— Ну вот лет десять назад (прим.: интервью 2009 года) поползла новость о том, что в Москву из Краснодарского края привезли небывалой красоты предметы — двух скифских золотых оленей с невероятным количеством отростков рогов, скифский меч. Первое, что нас заинтересовало: где это найдено, в каком кургане? Но слухи были весьма смутными, о месте раскопок говорилось намеками.

— А взглянуть-то хотелось?

— Взглянуть на предлагаемую к продаже археологическую вещь мы можем, если ее приносят в музей. Тогда мы ее фотографируем, собираем о ней информацию. Но краснодарских оленей нам не предлагали, слух о них забылся. Я вспомнил о нем в 2008 году, когда один настойчивый продавец древностей, несколько обиженный тем, что я высказываю скепсис на все его предложения Эрмитажу, прислал мне любопытный альбом. Этот богато иллюстрированный каталог, изданный на деньги частной антикварной фирмы в количестве не более сотни экземпляров, называется "Предметы искусства Древней Евразии из частных коллекций". Там я увидел фотографии необычных золотых скифских оленей. По всей видимости, это и были те самые сенсационные краснодарские "самодеятельные" находки. Побродив по миру, эти вещи попали в руки европейских и американских коллекционеров.

— Жаль, что такую роскошь упустили?

— Жаль владельцев этой "роскоши". Несмотря на то что аннотация к этим коллекционным предметам составлена профессиональным археологом высокого уровня, на мой-то взгляд, эти вещи поддельные.

— Как вы распознали фальшивки?

— Поверьте, после того как собственными руками потрогаешь сотни коллекций, появляются довольно безошибочные тактильные и зрительные ощущения. Вот взгляните — умельцы воспроизвели образ нашего скифского так называемого летящего оленя, на самом деле он не летящий, а лежащий. У нас в музее очень много образцов этих оленей. В экземплярах, представленных в альбоме, сплошные нарушения иконографии, пропорций, стилистики. Это чрезмерно утрированная вещь. Олень очень вытянутый, у него невероятное количество отростков рогов, их 16, чуть не втрое больше того, что нам знакомо по достоверным памятникам. Технически он выполнен так, что возникла необходимость перемычки, поддерживающей рог, а этого не делали древние ювелиры. Стилистически соединены детали, относящиеся к разным хронологическим периодам. Что-то от оленей VII века до нашей эры, а что-то от V-IV веков. Внешние микропризнаки соблюдены, подлинность старательно имитируется, но поскольку все остальное ни в какие ворота не лезет, вещь очень сомнительная».

***

Прочел я это интервью и подумал: "блин! это вот про тех самых оленей наверняка речь! И по датам подходит как раз! Ух ты. Значит, они фальшивые". И тут мне полегчало.

А еще я прочел твою книгу "Воры, вандалы, идиоты". Там ты тоже рассказываешь про поддельный скифский шлем. Но паззл у меня сложился не от этой главы, а от других глав, где ты пишешь, как покупателям "впаривают" подделки. Как их обводят вокруг пальца, гипнотизируют, внушают, что эта подделка – именно тот шедевр, который им настоятельно нужен!

И тогда гениально сходится, про это "шу-шу-шу", которое несколько месяцев в Анапе и других городах черных копателей раздавалось. Вот сидит там такой скупщик скифского золота, собирает коллекцию для какого-нибудь олигарха. Если сразу к нему двух оленей принести и гигантскую сумму за них заломить, то этот скупщик еще кривиться, может, начнет. А тут было все тонко: слух один месяц гуляет, второй… а скупщику никто их не приносит. Он распалился, сидит тоже, завидует (как они все тогда завидовали нашедшему, в этой "отрасли"). Поджаривают его на медленном огне этими слухами, дразнят.

И вот когда спустя несколько месяцев этому скупщику наконец приносят оленей, он – уже совсем накрученный ожиданием, и покупает подделку безо всяких лишних вопросов и вглядываний!

Знатоки психологии, молодцы.

Так что теперь мое национальное патриотическое чувство успокоено наконец, спустя двадцать с лишним лет. Пусть сидит какой-нибудь американский коллекционер над этой подделкой, чахнет, как Кощей.

(с) Аноним, специально для Софьи Багдасаровой.