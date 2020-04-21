 

Оптовые цены на бензин в РФ упали ниже себестоимости

21.04.2020, 11:16, Новости дня

Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, сообщил гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

По его данным, компании получают чистый убыток около 2,3 тыс. рублей на тонну бензина АИ-92, передает РБК.

С 13 по 19 апреля цена этой марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11% (4,2 тыс. рублей), и 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тыс. рублей за тонну в европейской части России. При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. рублей за тонну.

Отмечается что, цены на топливо обрушились в условиях резкого падения спроса – на фоне ограничений из-за коронавируса упал автомобильный трафик, соответственно, снизилась и потребность в бензине.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Таким образом, снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Учительницу заподозрили в интимной связи с девятиклассником в Астрахани

18.04 / Глава Института нацпамяти сравнил решение “ЛНР” называть Луганск Ворошиловградом с “раздвоением личности”

11.02 / С засмеявшейся над льготами ведущей ГТРК «Камчатка» провели беседу

27.03 / Греция обвинила Турцию в поджоге палаток в лагере мигрантов на границе

19.03 / Deutsche Bank: в первой половине года произойдет серьезный мировой кризис

14.03 / Зеленского пристыдили за слова о коронавирусе, поставив ему в пример Путина

08.04 / В Италии зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса

30.03 / В условиях карантина интернет-магазины будут обеспечивать россиян необходимыми товарами

24.03 / Саблист сборной РФ Дмитрий Даниленко сообщил, что мог заразиться коронавирусом

19.02 / Нардеп Бужанский отказался вставать, когда Рада почтила минутой молчания память погибших на Майдане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска