Оптовые цены на бензин в РФ упали ниже себестоимости

21.04.2020, 11:16, Новости дня

Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, сообщил гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

По его данным, компании получают чистый убыток около 2,3 тыс. рублей на тонну бензина АИ-92, передает РБК.

С 13 по 19 апреля цена этой марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11% (4,2 тыс. рублей), и 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тыс. рублей за тонну в европейской части России. При этом издержки компаний, включающие акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. рублей за тонну.

Отмечается что, цены на топливо обрушились в условиях резкого падения спроса – на фоне ограничений из-за коронавируса упал автомобильный трафик, соответственно, снизилась и потребность в бензине.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Таким образом, снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.